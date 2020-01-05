شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: أعاده الله عليكم بموفور الصحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال اللقاء، قال رئيس الوزراء: «أهنئكم وجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة، وأدعو الله عز وجل أن يُعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام».

من جانبه، توجه البابا تواضروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له ولحكومته التوفيق، مشيدا بما يقوم به رئيس الوزراء من متابعة دءوب لكل المشروعات في المواقع المختلفة، هذه هي «الإدارة من المواقع»، داعيا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح المواطن المصري.