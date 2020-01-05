شكرا لقرائتكم خبر عن حبس 4 أشخاص في واقعة اقتحام صيدلية وإصابة صاحبها في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت النيابة العامة في بني سويف، الأحد، بحبس تشكيل عصابي مكون من ٤ أشخاص، لاعتدائهم على صيدلي بالضرب وإصابته في رأسه، وسرقة المتحصلات المالية للصيدلية الخاصة به بدائرة قسم شرطة بني سويف الجديدة.

كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بإبلاغ نقطة شرطة مستشفى التأمين الصحي، بوصول «محمد. أ. ر .ا» ٢٦ عامًا، صيدلي، صاجب صيدلية بالحي الثالث، مقيم فيلا 120 بذات الحي دائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس.

وتبين من الانتقال والفحص وسؤال المصاب قرر أنه أثناء تواجده بالصيدلية خاصته، فوجئ بدخول ثلاثة أشخاص مجهولين وطلبوا منه إعطاء حقنه لأحدهما، وعقب الانتهاء قام شخص منهم بالتعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة كانت بحوزته واستولوا على مبلغ مالي قدره 1100 جنيه من متحصلات البيع بالصيدلية، وفروا هاربين.

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وكلف مدير أمن بني سويف ونظراً لأهمية الحادث، لما يمثله من تعد سافر على النفس والمال وترويع الآمنين، بوضع خطة بحث بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، تنسيقاً وفرع الأمن العام، وقيادة رئيس قسم المباحث الجنائية وضباط من إدارة البحث الجنائي ووحدتي مباحث قسم بنى سويف الجديدة ومركز بنى سويف، بكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وتبين من التحريات الأولية بإشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير مباحث المديرية، وقيادة العميد طارق عيسى، رئيس مباحث المديرية، أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من «محمود. ر. ع»، ٢٧ عامًا، سائق، مقيم مساكن الجهاز قسم شرطة بنى سويف الجديدة، و«طارق. ح. م»، ٢٢عامًا، عاطل، مقيم قرية منشأة البديني بمركز إهناسيا، و«محمد. ج. س»، وشهرته جيمي، ٢٠ عامًا، عاطل، مقيم قرية منشأة البديني بمركز إهناسيا، و«علاء. ع. ع»، ٢٦ عامًا، عاطل، مقيم قرية منشأة البديني بمركز إهناسيا، مستخدمين الدراجة النارية ماركة دايون سوداء اللون ملك المتهم الأول.

كما تبين من التحريات أنه عقب تقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهمين من الأول إلى الثالث والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وأنه بمواجهتهم بما أسفرت عنه جهود فريق البحث وما قرره المجني عليه، أقروا بصحتها واعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهم الرابع والذي كان في انتظارهم بالدراجة النارية خارج الصيدلية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي أمرت بحبس المتهمين الأربعة ٤ أيام على ذمة التحقيق.