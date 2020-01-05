شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تحصين 18 ألف رأس ماشية وسحب عينات من مزارع الدواجن بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه طبقاً لأحدث التقارير الواردة من مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، وبلغ إجمالى عدد الحيوانات التى تم تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ضمن الحملة القومية الثانية بلغ (18,940) راس من الماشية، فيما بلغ إجمالى عدد الندوات الإرشادية التى تم عقدها للتوعية بأهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ( 11) ندوة فى مختلف المراكز وفى نطاق المحافظة.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أنه فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المتوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأن الهيئة من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة وإدارات الوقاية بالمديريات تواصل تنفيذ الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية.

وقال تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل ”الخليج 365”، عليه أنه من ضمن جهود مديرية الطب البيطرى لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ومع دخول فصل الشتاء قامت إدارة أوبئة الدواجن التابعة للإدارة العامة للطب الوقائى بالمديرية تم سحب عينات من 10 مزارع لبيان خلوها من المرض، مضيفا أن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

فيما تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى، أعمال الحملة القومية للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع بمحافظات الجمهورية، مؤكدا أن هناك متابعة مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات المختلفة برفع الوعى لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الامراض الوبائية ومدى خطورتها والتى تنتقل خلال موسم الشتاء، والتنبيه بالإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها.