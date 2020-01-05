شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق معرض اليوم الواحد بالمحافظة بمحافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن معرض اليوم الواحد بمحافظة المنيا، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، غدًا الاثنين، بمسجد الفولى بمدينة المنيا، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرًا، حيث يشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط.

قالت وزارة الأوقاف، إنه إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، وتحتوى على الكتب التالية :

1- فقه بناء الدول (رؤية عصرية).

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2- بناء الوعى.

3- الإسلام يتحدث عن نفسه.

4- حديث الصيام.

5- الحج والعمرة مناسك وأسرار.

6- غذاء العقل.

7- فى رحاب فن المقال.

8- نعمة الماء.

9- ضلالات الإرهابيين وتفنيدها.

إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مجال تجديد الخطاب الدينى والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة.

ويسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن يعلن عن الخصومات التالية :

منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30%.

يتم صرف عدد (1) مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية.

يتم صرف عدد (1) CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية.

يتم صرف عدد (2) CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية.

خصم 50% على اسطوانة CD – DVD.

جدير بالذكر أن المعرض سيقام بالمديريات الآتية على النحو التالى :

1- محافظة بنى سويف يوم الأربعاء 8 / 1 / 2020م بساحة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بنى سويف.

2- محافظة أسيوط يوم الأحد الموافق12 /1/2020م بمسجد عمر مكرم بميدان الجامعة بمدينة أسيوط.