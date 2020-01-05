شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: شركات التوزيع تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم فتح باب تلقى طلبات المواطنين لتركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة فبراير المقبل بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، موضحًا أن شركات التوزيع لن تتلقى أى طلبات لتركيب العدادات الكودية إلا بعد إرسال القواعد والآليات المنظمة لتوصيل التيار لهم الشهر المقبل.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن تشمل الآليات الجديدة أسعار المقايسات وتكلفة العداد الكودى مسبوق الدفع وطرق السداد، لافتًا إلى أن القواعد والآليات المنظمة لعملية تركيب العدادات الكودية سيتم إعلانها رسميًا نهاية الشهر الجارى.

ويستثنى من قرار مجلس الوزراء بإعادة تفعيل قرار تركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة بعض الحالات حيث يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.