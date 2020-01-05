شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة محمد صلاح تحتفل بافتتاح سلسلة محلات جزارة فى مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح صلاح حامد، والد محمد صلاح اللاعب المصرى المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، أول فرع لسلسة محلات الجزارة لأسرة اللاعب، لبيع اللحوم الطازجة من إنتاج مزارع عائلته.

حضر حفل الافتتاح عدد من أفراد أسرة اللاعب والمقربين من العائلة، وخلال الافتتاح أعلن والد اللاعب عن عمل تخفيضات كبيرة على جميع أنواع اللحوم للمساهمة فى خفض الأسعار.

وكشف أن جميع اللحوم طازجة من إنتاج مزارعهم، وتنتج لحوما عالية الجودة، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح فروع جديدة لمحلات الجزارة فى مختلف المحافظات لبيع اللحوم وعمل تخفيضات على اللحوم، مؤكدا أنه تم تصميم الفروع بتقنية حديثة، تتناسب مع تطورات التكنولوجية العالية، مضيفا أنه تم تجهيز الفرع بأحدث الأجهزة.

Advertisements

وأشار والد اللاعب محمد صلاح، إلى أن ابنه سيزور الفرع الجديد عند زيارته لمصر، وسيتم وضع صور اللاعب وحفيدته "مكة" لتزيين جدران المحل، مؤكدا أن أن عددا من أشهر مطاعم القاهرة بدأت فى تقديم عروض للمحلات لشراء اللحوم منها وجودتها العالية وتميزها بكونها من إنتاج مزارع عائلته.

وكان نشر النجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، صورة له بصحبة والدته وشقيقه وابنته "مكة" فى أحد شوارع ليفربول أثناء زيارة عائلته له.

ويستعد ليفربول لمواجهة إيفرتون فى السادسة مساء اليوم على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الدور الرابع فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى، فى مواجهة تعيد للأذهان الفوز التاريخى الذى حققه ليفربول على إيفرتون فى الرابع من ديسمبر الماضى على الملعب ذاته بخمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".