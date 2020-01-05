شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشيد بمتابعة رئيس الوزراء الدؤوبة للمشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وخلال اللقاء، قال رئيس الوزراء: "أهنئكم وجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة، وأدعو الله عز وجل أن يُعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام".

من جانبه، توجه البابا تواضروس الثانى بالشكر لرئيس الوزراء على حضوره للتهنئة، متمنيا له ولحكومته التوفيق، مشيدا بما يقوم به رئيس الوزراء من متابعة دؤوب لكل المشروعات فى المواقع المختلفة، هذه هى "الإدارة من المواقع"، داعيا الله أن يبارك كل جهد مبذول لصالح المواطن المصري.