شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. القصة الكاملة لمحاولة سرقة منزل نانسى عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق . وتمكن اللص من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" وهو يحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989.





السيسي يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف بمصر بإطار منضبط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن، وفى عرض كافة الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

السيسى يهنئ طائفة الأقباط الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، محمد نجم أمين رئاسة الجمهورية إلى طائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة وحضور الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وزير الدفاع: يجب الانتباه لما يحاك من مؤامرات لقوى إقليمية للنيل من مصر

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





حبس رئيس مصلحة الضرائب 4 أيام احتياطيًا بتهمة الرشوة

أمرت النيابة العامة، بحبس عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب السابق و2 محاسبين آخرين متهمين بالرشوة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى اتهامهم، بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.





القصة الكاملة لمحاولة سرقة منزل نانسى عجرم

تعرض منزل الفنانة ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد، لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذى كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قتل السارق . وتمكن اللص من تخطى نظام الأمن فى فيلا "نيو سهيلة كسروان" وهو يحمل الجنسية السورية ويدعى محمد حسن الموسى، من مواليد العام 1989، وتحت التهديد السلاح سلمه زوج نانسي فادي الهاشم الذهب و المجوهرات لكن الموضوع تطور لمواجهة بينهما عندما حاول السارق دخول غرفة بناتهما مما اضطر فادي الدفاع عن نفسه و حصل تبادل لاطلاق النار بينهما و تمكن فادي من قتل السارق، وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية ومازالت التحقيقات جارية، كما تعرضت نانسي لإصابة طفيفة فى ساقها اليسرى خلال المواجهة. وأفادت مصادر من التحقيق لصحيفة "النهار" اللبنانية في قضية مقتل سارق اقتحم فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، أن "اللص تمكن من التسلل ليلاً الى داخل المنزل مسلَّحاً بمسدس تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن أشهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، ولم يتمكن زوج عجرم من ردعه رغم محاورته له وعرضه المال عليه للمغادرة.





الطائرات الإيطالية تتأهب للحرب فى ليبيا ضد أردوغان

قالت صحيفة "سردينيا" الإيطالية، إن مصادر برلمانية أكدت أن جميع القواعد الجوية الإيطالية تتأهب للحرب فى ليبيا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان. وأضافت الصحيفة، أن الحرب فى ليبيا أصبحت أكثر إثارة للقلق بعد الضربة الجوية الأمريكية فى بغداد والتى أودت بحياة القائد العسكرى الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى، لدرجة أن وزير الدفاع لورينزو جيرينى بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى رفع مستوى الأمن فى الوحدات الإيطالية فى الشرق الأوسط.

غدا طقس غير مستقر ورياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الاثنين، طقس غير مستقر حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتزيد من الاحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحرى .





Advertisements

وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا يبحثون الغزو التركى لليبيا

يلتقى وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا وإيطاليا فى القاهرة، الأربعاء المقبل، لبحث تطورات الأوضاع فى ليبيا بعد إعلان تركيا نيتها ارسال قوات عسكرية إلى طرابلس ، ويأتى الاجتماع الخماسى فى توقيت تشهد فيه ليبيا تطورات متسارعة بعد توقيع رئيس المجلس الرئاسى الليبي فايز السراج، لمذكرتى تفاهم مع الجانب التركى تحالف قواعد القانون الدولى وقانون البحار.





الخارجيّة العراقية تستدعى السفير الأمريكى على خلفيّة الضربات الجوّية

استدعت وزارة الخارجيّة العراقية، سفير الولايات المتحدة الأمريكيّة فى بغداد ماثيو تولر، على خلفيّة الضربات الجوّية التى تعرَّضت لها القطعات العراقيّة فى قضاء القائم، وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنها استعدت السفير الأمريكى، الذى التقى الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى، على خلفيّة الضربات الجوّية التى تعرَّضت لها القطعات العراقيّة فى القائم، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى كما استهدفت الضربة الجوّية قيادات عسكرية عراقية، والتى نتج عنها مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبى مع عدد من القيادات العراقية.

الصحة تكشف مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الجمهورية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تغطى جميع أفراد الأسرة كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فيما تضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة فى القاهرة والجبزة والقليوبية .





الداخلية تضبط قضايا استغلال نفوذ وكسب غير مشروع بـ9 مليارات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه تنسيقاً وقطاع الأمن المركز، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (797 متهما) وبحوزتهم 62 قطعة سلاح ناري و136 طلقة مختلفة الأعيرة و5 قطع سلاح أبيض.





تعرف على موعد صرف أول زيادة سنوية للمعاشات

بدأت الحكومة اعتبارا من أول شهر يناير الجارى، تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، وسيتم تفعيل أول زيادة سنوية للمعاشات بعد صدور القانون الجديد، فى أول شهر يوليو المقبل، حيث صدر قانون التأمينات والمعاشات رسميا فى شهر أغسطس الماضى، بعدما صدق عليه رئيس الجمهورية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وكانت آخر زيادة سنوية للمعاشات تم إقرارها فى أول يوليو من عام 2019 الماضى، وبالتالى ستكون أول زيادة سنوية وفقا لأحكام القانون الجديد فى يوليو 2020.

الأهلى يقيد كهربا رسميا بعد سداد المتأخرات نقدا

أنهى النادي الأهلي إجراءات قيد محمود كهربا فى صفوف القلعة الحمراء رسمياً بعد سداد المتأخرات. وتواجد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي الأهلي فى مقر اتحاد الكرة، منذ قليل، لإنهاء إجراءات قيد كهربا بعدما تمسك مسئولو اتحاد الكرة بالحصول على المستحقات المتأخرة لدى النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا الوافد الجديد من أفيش البرتغالى فى القائمة، وذلك قبل مباراة إف سى مصر فى الجولة الـ12 بالدورى على استاد القاهرة.

م قتل 3 جنود ليبيين بقصف طائرة تركية لقاعدة على الحدود مع تونس

مقتل 3 جنود ليبيين فى قصف طائرة تركية من دون طيار استهدفت قاعدة للجيش على الحدود مع تونس، حسبما أفادت قناة العربية الحدث فى خبر عاجل قبل قليل، وفى وقت سابق قال عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبى، إن مجلس النواب الليبي عقد جلسة طارئة فى مدينة بنغازى واصدر قرارات هامة على خلفية إرسال تركيا قوات حربية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه تم الموافقة بالإجماع على قطع العلاقات التركية.





افتتاح جامع الفتح الملكى الأسبوع المقبل بعد ترميمه بـ16 مليون جنيه

تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صباح اليوم الأحد جامع الفتح الملكى بحي عابدين بالقاهرة، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بمشروع ترميم المسجد تمهيدا لافتتاحه الأسبوع القادم، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلي للأثار والعميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والأثار للشؤون الهندسية والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية والمهندس وعبدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات بالوزارة.





مصرع 7 أشخاص من أسرة واحدة إثر احتراق منزلهم بالبحيرة

لقى 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، اليوم الأحدن، إثر احتراق منزلهم بمركز كفر الدوار فى ظروف غامضة، وكان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص اثر احتراق منزلهم بقرية الشيخ على التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة.