بالصور- البابا تواضروس يستقبل بطريرك الكاثوليك للتهنئة بعيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم الأحد، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، البطريرك إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ووفد من قيادات الكنيسة الكاثوليكية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ورحب البابا تواضروس، ببطريرك الكاثوليك وسفير الڤاتيكان والآباء الكهنة والرهبان والأخوات الراهبات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات المفرحة هي التي تعمل على تآلف القلوب وتجعل الأيام جميلة، مضيفًا: "نحن بذلك نمارس وصية المحبة (أحبوا بعضكم بعضًا)"، ودعا البابا للتأمل في الإصحاح رقم 20 من سفر الأمثال الذي يعد خزانة الحكمة التي يحتاج لها الإنسنا في حياته وسلوكه.

وألقى البطريرك إبراهيم إسحق كلمة هنأ فيها قداسة البابا وكل الكنيسة الأرثوذكسية بالميلاد المجيد، قائلًا: "إنها فترة فرح لنا جميعًا لأن وجود الله وسطنا هو السبب الحقيقي للفرح"، متمنيًا أن تكون السنة الجديدة مليئة بالاتحاد في الصلاة والخدمة والعمل من أجل نشر رسالة الفرح.

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وحضر اللقاء سفير الڤاتيكان الجديد المونسنيور نيكولاس، الذي أوصل تهاني البابا فرانسيس بالعيد، وأمنياته بعام جديد سعيد لقداسة البابا تواضروس، كما حضر أصحاب النيافة المطران چورچ شيحان مطران الموارنة، والأنبا توماس مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة والسادس من أكتوبر، والأنبا باخوم النائب البطريركي، ووفد من الآباء الرهبان والأخوات الراهبات والآباء الكهنة ومديرة المؤسسات الكاثوليكية.

حضر اللقاء من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأنبا إكليمندس الأسقف العام لكنائس الهجانة وألماظة وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والقس كيرلس بشرى سكرتير البابا، والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور هاني كميل عضو المجلس الملي العام، وجرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.