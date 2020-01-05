بالصور- بدء مراسم احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تصوير- محمود بكار:
بدأت مساء اليوم الأحد، مراسم احتفال الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، حيث استقبل الدكتور القس أندريه زكي، المهنئين بالعيد، في كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير.
ويبدأ الاحتفال في السابعة مساء بموكب الدخول تعقبه صلاة افتتاحية وتقديم مجموعة من الترانيم من فريق الترنيم بالكنيسة، وفي الثامنة إلا الربع يلقي القس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة، كلمة العيد تليها كلمة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ثم تعود الترانيم مرة أخرى.
يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة غدًا.
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