محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عبر أحد المجموعات متضمناً بلاغاً للنائب العام بشأن تعرض طفلة من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة نشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.
وأكد المصدر أن كل ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة، وأمكن تحديد شخصية الطفلة (3 سنوات – مقيمة بمحافظة القليوبية).
باستدعاء والدها قرر أنه بتاريخ 10/12/2019 وحال قيام طفلته بشراء الحلوى من أحد المحلات بالقرب من مسكنه عقرها أحد الكلاب الضالة، مما تسبب لها بإصابات متفرقة بالجسم، واصطحبها الأهالي للمستشفى وتناولت المصل اللازم، وأيد ذلك شاهدا عيان (عامل – موظف بالمعاش).
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني ينفي اغتصاب طفلة في القليوبية.. ووالدها: عقرها كلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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