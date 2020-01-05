ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 5 مليار جنيه وكشف غموض 250 جريمة قتل وسرقة خلال شهر (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية في القطاعات المختلفة، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وضبط حائزي الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.

وحققت وزارة الداخلية على مدار شهر نتائج ملموسة على رأسها؛ استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدوائر محافظتي (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (797 متهم) وبحوزتهم 61 قطعة سلاح ناري، 136 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 قطع سلاح أبيض، 76 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت 22,200 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، 4,185 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 1,265 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 50 جرام لمخدر الأفيون، تنفيذ 19698 حكم قضائى متنوع، ضبط متهم هارب مطلوب ضبطه، 2121 قضية متنوعة، فحص 12071 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة وهاربين من السجون.

وأثمرت الجهود في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية 4995 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4418 متهم، (2 جرينوف– 5 رشاش– 428 بندقية آلية– 946 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 421 مسدس – 3193 فرد محلى- 9502 طلقة مختلفة الأعيرة).

كما تم ضبط 10 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص، 7258 قطعة سلاح أبيض، 90 تشكيل عصابي، ضموا (270) متهم، ارتكبوا 457 حادث، 674 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم أعمال البلطجة، تنفيذ 2251150 حكم قضائي متنوع.

وضُبط في مجال مكافحة المخدرات 6489 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 6943 متهما وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 962,569 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 445,643 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 89,921 كيلو جرام، 6,736 كيلو جرام من مخدر الأفيون، 210 جرام كوكايين، 59,018 كيلو جرام إستروكس، كمية من مخدر الفودو وزنت 15,102 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 14,820 كيلو جرام كمية من مخدر الآيس وزنت (35 جرام)، 990 جرام كيتامين، كمية من مخدر الهايدرو وزنت 1,005 كيلو جرام، 224832 قرص مخدر.

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وأثمرت الجهود في مجال ضبط القضايا النوعية، عن ضبط 1087 قضية أحداث، 1060 قضية مصنفات فنية، ضبط (891581) مخالفة مرورية متنوعة، إعادة 65 سيارة مُبلغ بسرقتها، كشف غموض (249) حادث (قتل عمد – خطف - سرقة بالإكراه - حريق عمد - انتحال صفة) بإجمالي (376) متهم.

وحققت الجهود في مجال قضايا التيار الكهربائي ضبط (320545) حالة في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (233,728,203 – مائتان وثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً ومائتين وثلاثة جنيهات).

وضُبط مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة ضبط (7783) قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتي: (698) قضية ضرائب عامة، كشف (1108) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (460) قضية في مجال الجمارك، (54) قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (2249) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (879) قضية تحرى مدين ولجان فحص، (26) قضية في مجال "الإتجار بالنقد الأجنبي- تهريب نقد- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف الأموال"، (13) قضية في مجال "الاختلاس والاستيلاء على المال العام- إخلال بالتزامات تعاقدية" ، (24) قضية "احتيال مصرفي- استغلال نفوذ- غسل أموال– كسب غير مشروع" .. بقيمة بلغت (9,409,834,689) تسعة مليار وأربعمائة وتسعة مليوناً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ألفا وستمائة وتسعة وثمانون جنيهاً مصرياً، (1,710,427) عملات أجنبية مختلفة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.