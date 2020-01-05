وزير الداخلية يبحث مع نظيره الأردني التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، سلامة حماد، وزير داخلية المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمني رفيع المستوى .

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه تم استعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر المستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت، أن الوزير الضيف، أعرب عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية المصرية في المرحلة الراهنة ودورها في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتى في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولي البلدين الشقيقين، مؤكداً اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة في مجالات مكافحة الجريمة والإرهاب، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة .

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وأوضح البيان، أن وزير الداخلية، أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير الأردني للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الأردنية في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، وترحيبه بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب الأردني انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار في الدول العربية.

كما استعرض وزير الداخلية، خلال اللقاء مجمل التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي، وتأثير الصراعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط على انتشار الإرهاب والإيديولوجيات المتطرفة، مشدداً على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الإرهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي استجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

وتابع البيان، أن الجانبان أكد خلال اللقاء على تطابق الرؤى فيما يتصل بالتعامل مع التحديات الأمنية الراهنة مع ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات الأمنية من خلال قنوات الاتصال المعنية .