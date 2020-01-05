بالصور.. رئيس النيابة الإدارية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، يرافقه وفد رفيع المستوى من مستشاري النيابة بزيارة قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئة قداسته بعيد الميلاد المجيد.

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان أن المستشار "المنشاوي" أهدى قداسة البابا تواضروس درع النيابة الإدارية معبرًا عن تقديره البالغ لمكانته.

تأتي تلك الزيارة لتؤكد على قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني لشعب مصر.