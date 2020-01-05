أخبار مصر | 15 معلومة عن التقرير السنوي لـ"حالة الإعلام في مصر خلال 2019"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 معلومة عن التقرير السنوي لـ"حالة الإعلام في مصر خلال 2019" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الأيام القليلة المقبلة، تقريره السنوي الثاني، حول حالة الإعلام في مصر، وحرية الرأي والتعبير لعام 2019، بعد الانتهاء من المسودة النهائية للتقرير، وعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل.



وترصد "الفجـر" أبرز النقاط التي تناولها تقرير المجلس هذا العام.

1- كشف وجود 101 مليون حساب نشط على مواقع التواصل، منها 44 مليون على الفيسبوك، و35 مليون على اليوتيوب، و22 مليون على تويتر.

2- كشف عن وجود عشرات المقالات ذات الآراء المعارضة تنشر على الصحف القومية.

3- يجيب عن التساؤلات الخاصة بمدى تمتع الإعلام المصري بالحرية والاستقلالية.

4- يتضمن فصلًا عن أهم ما أصدره المجلس من المعايير والأكواد ولائحة الجزاءات.

5- 40% من الجمهور ينتقد الإعلام للتقصير في عرض إنجازات الدولة.

6- يؤكد أن الإعلام المصري يتمتع بالحرية وأنه تخطى مرحلة الفوضى.

7- لم يتم منع كاتب رأي من كتابة مقاله في جميع الصحف المصرية.

8- 35% من الجمهور غاضب من الشائعات التي تبث من الخارج.

9- يتضمن 3 فصول عن الشكاوى والتدريب وتقرير الأمين العام.

10- رصد انخفاضًا ملحوظًا في الأخبار الكاذبة والسب والقذف.

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11- 10% إجراء مداخلات تلفزيونية للرد على الشائعات.

12- يؤكد تراجع حجم المخالفات الإعلامية بنسبة 30%.

13- يتضمن فصل عن نشاط المجلس في 2019.

14- رصد ثلاث أمور إيجابية على الشاشات:

أ‌. تعيين إثنين من ذوي القدرات الخاصة كمذيعات.

ب‌. رصد عرض حلقات من سلسة أفلام وثائقية هي "مصر من السماء".

ت‌. إنشاء منصة Watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي.



15- قسّم الشاشات التي تخاطب الرأي العام إلى 6 أنواع:

أ‌. الشاشات المملوكة للمجتمع.

ب‌. الشاشات التي تديرها الكيانات الكبيرة.

ت‌. الشاشات الخاصة الصغيرة.

ث‌. الشاشات التجارية التي تبث من الخارج.

ج‌. الكيانات الإعلامية العالمية.

ح‌. القنوات المعادية.