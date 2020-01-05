أخبار مصر | رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وذلك خلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وخلال اللقاء، قال رئيس الوزراء: أهنئكم وجميع الأخوة الأقباط بهذه المناسبة، وأدعو الله عز وجل أن يُعيدها على قداستكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا المفدى وشعب مصر العظيم بالخير والأمن والسلام.