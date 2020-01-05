أخبار مصر | أمين "مستقبل وطن": مستعدون للانتخابات بكل قوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "مستقبل وطن": مستعدون للانتخابات بكل قوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الحزب مُستعد لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة، بكل قوة من انتخابات برلمانية ومحلية وشيوخ.

وأضاف "هلال"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن الحزب وضع العديد من الخطط الاستراتيجية استعدادًا للاستحقاقات الدستورية، لإعداد وتكوين كوادر سياسية شبابية، وتأهيلهم وتدريبهم على خوض الانتخابات في المقام الأول.