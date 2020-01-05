أخبار مصر | متحف النسيج يفتتح معرض القباطي بمناسبة أعياد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحف النسيج يفتتح معرض القباطي بمناسبة أعياد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري بشارع المعز، معرضًا فنيًا تحت عنوان "القباطي" بالتعاون مع المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار.

وقال أبو اليزيد إن المعرض يأتي في إطار الإحتفالات بعيد الميلاد المجيد ويضم ٣٠ قطعة من نسيج القباطي من إنتاج طلاب المعهد.

وأضاف أن المعرض يأتي أيضًا في إطار مشروع إحياء نسيج القباطي، كما يحاكي بعض القطع الأثرية المعروضة في المتحف.

وأشار إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عددا من قطع النسيج المجسمة وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف على إعطاء الفرصة لذوي البصيرة للتعرف والاستمتاع بتاريخ وحضارة مصر العظيمة بشكل عام وفنون نسيج القباطي المختلفة ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 15 يناير الجاري.