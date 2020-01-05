أخبار مصر | وزير الري يستعرض تقريرا عن مواجهة الأمطار والسيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الري يستعرض تقريرا عن مواجهة الأمطار والسيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمود السعدي، رئيس مصلحة الري.

وجاء ذلك لاستعراض آخر المستجدات في مجال المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا، وخطة المصلحة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن جهود استقطاب حصاد مياه الأمطار والسيول وتوجيه التصرفات المائية.

وعرض "السعدي" تقريراً مفصلاً بشأن ما تم إنجازه في قطاع المياه الجوفية على مدار عام 2019، والتى تستهدف المساهمة في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة من المياه في ظل ندرة الموارد المائية المتاحة.

وأشار التقرير إلى تحقيق تنمية زراعية خاصة في المناطق المستصلحة بالصحاري من خلال تنمية وحسن إدارة المخزون الجوفي السطحي والعميق، والبحث عن مصادر جديدة من خلال استقطاب حصاد مياه السيول والأمطار والتقييم الدوري للإمكانيات المائية ومشروعات المياه الجوفية ، فضلا عن رصد لإمكانيات الآبار الجوفية وحجم التصرفات المستغلة منها.

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التقرير ذكر أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية لمدينة نخل من أخطار السيول (إنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية) بهدف الحماية من أخطار السيول بتكلفة 5.702 مليون جنيه والانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، واستكمال إنشاء 2 سد إعاقة بوادي زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 13.677 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، علاوة على الانتهاء من عملية حماية لمنطقة الصاعدة البيضاء والسمراء من أخطار السيول-نويبع بهدف حماية المنطقتين من أخطار السيول بتكلفة 8.472 ملايين جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100 %.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء سد إعاقة بوادي فالق السهل بمدينة الغردقة زلجة بهدف حماية الوادي من أخطار السيول بتكلفة 16.629 مليون جنيه وتم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء بحيرة صناعية بوادي الدرب بمدينة رأس غارب بالإضافة إلى حاجز توجيه بهدف الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة 15.068 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%، فضلا عن إنشاء (3) بحيرات إعاقة بوادي الحواشية لحماية مدينة رأس غارب بهدف حماية المدينة من أخطار السيول بتكلفة 48.599 مليون جنيه، و الانتهاء من العملية بنسبة تنفيذ 100%.