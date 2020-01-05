مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل حريق شقة الفنانة نادية سلامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل حريق شقة الفنانة نادية سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

استدعاء والدها.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض طفلة للاغتصاب بالقليوبية

أكد مصدر أمني، عدم صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر أحد المجموعات متضمنًا بلاغًا للنائب العام بشأن تعرض "طفلة" من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة نشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.

إحالة مستريح القاهرة الجديدة للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس بإحالة مستريح جديد وصديقه متهمين بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج للمحاكمة الجنائية.

خسائر بنصف مليون جنيه والقدر انقذها.. تفاصيل حريق شقة الفنانة نادية سلامة

كان الهدوء يسود الحي الراقي بمدينة 6 أكتوبر، وجميع سكان الحي داخل منازلهم لشدة برودة الجو، وإذ يتفاجأ الجميع بصوت إنفجار يصدر من شقة الفنانة نادية سلامة، وبالتوجه نحو مصدر الصوت وجدت الفنانة واقفة أمام سيارتها، بعد تفحم شقتها ومتعلقات ومجوهرات بلغت النصف مليون جنيه، بعدما أنقذتها العناية الإلهية من الموت، أثناء نقلها بعض المتعلقات من سيارتها.

وزير الداخلية الأردني يشيد بتجربة مصر في مكافحة الإرهاب

استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، نظيره الأردني سلامة حماد، الذي يزور القاهرة حاليًا، على رأس وفد أمني رفيع المستوى.

