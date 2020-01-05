مصر | استدعاء والدها.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض طفلة للاغتصاب بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء والدها.. مصدر أمني يكشف حقيقة تعرض طفلة للاغتصاب بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مصدر أمني، عدم صحة ما تم تداوله من جانب أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عبر أحد المجموعات متضمناً بلاغاً للنائب العام بشأن تعرض "طفلة" من محافظة القليوبية للاغتصاب من قبل مجموعة من الذئاب البشرية ، ومطالبة صاحب الحساب لأعضاء المجموعة نشر الخبر حتى يتم ضبط الجناة.

وقال المصدر إن كل ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة..حيث أمكن تحديد شخصية الطفلة (3 سنوات – مقيمة بمحافظة القليوبية ) ، وباستدعاء والدها، قرر أنه بتاريخ 10/ 12 / 2019 وحال قيام كريمته بشراء الحلوى من أحد المحلات بالقرب من مسكنه، قام أحد الكلاب الضالة بعقرها .. مما تسبب لها بإصابات متفرقة بالجسم وقام الأهالي باصطحابها للمستشفى وتناولت المصل اللازم .. وأيد ذلك شاهدا عيان وهما عامل وموظف بالمعاش.