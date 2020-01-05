مصر | إغلاق جزئي لشارع الهرم

وأضافت في بيان اليوم، أن الإغلاق بسبب كسر مفأجئ بمساورة مياه قطر ٦٠٠ مل بشارع الأهرام، وذلك خلال فترة الإصلاح.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة، وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال في أسرع وقت ممكن، لأهمية شارع الهرم كمحور مروري، موجهًا مدير مدير الطرق بإعادة الشي لأصله فور الانتهاء من الأعمال.

ووجه المحافظ، مسئولي الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة، المارة وقائدي المركبات، بالالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام، مؤكدة أن الغلق سيكون بحارة مرورية واحدة، كما أن أعمال إصلاح الماسورة، قد تؤثر على ضغوطات المياه بعدد من المناطق من دون إحداث أي قطع للمياه.