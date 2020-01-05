مصر | رئيس النيابة الإدارية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس النيابة الإدارية يزور البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية وبرفقته وفد رفيع المستوى من مستشاري النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتهنئته بعيد الميلاد المجيد.



تأتي الزيارة للتأكيد على قيم المواطنة ووحدة النسيج الوطني لشعب مصر وأهدى المستشار عصام المنشاوي، البابا تواضروس، درع النيابة الإدارية تعبيرا عن تقديره البالغ لقداسته.