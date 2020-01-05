مصر | خسائر بنصف مليون جنيه والقدر انقذها.. تفاصيل حريق شقة الفنانة نادية سلامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسائر بنصف مليون جنيه والقدر انقذها.. تفاصيل حريق شقة الفنانة نادية سلامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كان الهدوء يسود الحي الراقي بمدينة 6 أكتوبر، وجميع سكان الحي داخل منازلهم لشدة برودة الجو، وإذ يتفاجأ الجميع بصوت إنفجار يصدر من شقة الفنانة نادية سلامة، وبالتوجه نحو مصدر الصوت وجدت الفنانة واقفة أمام سيارتها، بعد تفحم شقتها ومتعلقات ومجوهرات بلغت النصف مليون جنيه، بعدما أنقذتها العناية الإلهية من الموت، أثناء نقلها بعض المتعلقات من سيارتها.

البداية حال تشغيل الفنانة نادية سلامة مدفأة كهربائية لتدفئتها داخل شقتها بحي دريم لاند بمدينة 6 أكتوبر، وأثناء تشغيلها حدث ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها لتفاجىء بدوى انفجار شديد صادر من شقتها وبتوجهها لشقتها بالطابق الأرضي بأحد العقارات في محاولة منها لإخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهما النيران، لم تستطع التنفس داخل الشقة المشتعلة، ما تسبب في إصابتها باختناق وكدمات وتم نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر لتلقي العلاج.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار التدفئة أثناء تشغيلها التى أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتلقات من سيارتها لتفاجىء بدوى انفجار شديد صادر من شقتها.

Advertisements

تلقت الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغا بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بحى دريم لاند وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى كلفت المعمل الجنائي بمعرفة سبب الحريق.

وقالت " سلامة" إن القدر أنقذها من الموت بعد أن نسيت بعض المتلقات داخل سيارتها وتوجهت لإحضارها لتفاجىء باندلاع النيران في الشقة، مشيرة إلى أن الحريق لم يترك أية متعلقات سليمة.

يذكر أن الفنانة نادية سلامة ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني علي خشبة المسرح مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي قدمت عدد من الأعمال منها مسرحية "قشطة وعسل"مع فيفي عبده، كما شاركت في فيلم "أوعى وشك مع أحمد عيد وأحمد رزق والعديد من المسلسلات منها "القاصرات" و"لدواعي أمنية" و"نايت ليمون" من تأليف محمود السنطي وإخراج ايهاب عبد اللطيف.