شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد مستشفى الأمراض الصدرية ويوجه بتكثيف أعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، مستشفى الأمراض الصدرية بحي غرب المدينة، وذلك ضمن جولاته المفاجئة بكافة المؤسسات والمراكز الخدمية، للإطمئنان على سير العمل والتأكد من كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة ومدى التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين بالمواعيد المحددة .

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تابع المحافظ سير العمل داخل عدد من أقسام المستشفى شملت ( قسم العناية، العظام، عيادة الأسنان، الصيدلية، ومبنى التأمين الصحي الملحق بالمستشفى)، والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى واستفسر منهم على الرعاية والخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، واطمئن على حالتهم الصحية متمنياً لهم الشفاء العاجل.

كلف المحافظ الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المستشفى لتكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج المستشفى ورفع المخلفات والقمامة أولا بأول ضماناً لعدم انتشار الأمراض بين المترددين على أقسام المستشفى المختلفة من أهالي المحافظة، وخلق بيئة نظيفة خالية من التلوث، ووجه المحافظ فريق العمل بالمستشفى قائلا: «اهتموا بالمكان شوية».

أكد المحافظ على أهمية ملف الصحة والذي يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، مطالباً بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وانتقاء الكوادر الطبية المناسبة في مواقعها ورفع كفاءة الفريق الطبي من خلال التدريب والتعليم الطبي المستمر.