شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية مصرية توقع كشف الرمد على 9500 طالب في إريتريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي من أساتذة واستشاريي الرمد المسح الطبي لطلاب المدراس في العاصمة الإريترية أسمرا في قافلة طبية خلال ديسمبر الماضي، بناءً على دعوة من الجانب الاريتيري خلال الزيارة الأخيرة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال الدكتور محمد جاد، المشرف على قطاع العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، لـ«المصري اليوم»، إن القافلة المصرية أجرت الكشف على 9500 طالب اريتري خلال الشهر الماضي، واستمرت القافلة في الكشف على الطلاب الأفارقة لمدة أسبوعين.

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أضاف «جاد» أن نتيجة الكشف على طلاب المدراس أوصت بضرورة تركيب نظارات طبيبة لعدد 2550 طالبا إريتريًا، وتم الاتفاق بين وزارة الصحة المصرية وصندوق «تحيا مصر» على تصنيع هذا العدد المطلوب من النظارات وتوصيلها إلى الجانب الاريتري في أقرب وقت.

وشدّد «جاد» على اهتمام وزيرة الصحة والسكان شخصيا بهذا الملف، لدرجة أنها حرصت على التواجد في القافلة التي ستقوم بتسليم النظارات إلى الطلاب خلال الأسابيع القليلة المقبلة، كما قررت تكرار تلك التجربة في مجال قياس وتصحيح الإبصار في عدد من الدول الأفريقية الأخرى.

وأشار «جاد» إلى أن الوزارة سبق وأجرت مسح لـ656 مواطن إريتري، ضمن تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من «فيروس سي»، وفي ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعزمها افتتاح مراكز للفيروسات الكبدية بعدد من الدول الأفريقية لدعم تلك الدول في مسح وعلاج مواطنيها.