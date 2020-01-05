شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ترفع درجة الاستعداد تزامنًا مع احتفالات أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وغرف عمليات فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات، يترأسها أحد المسؤولين بذات الجهة ممن لدية القدرة على التصرف في مواجهة المشكلات، التي قد تطرأ واتخاذ ما يلزم بشأنها وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوة الأقباط فرحتهم بالأعياد وتوفير سبل الأمن والأمان والنظافة والنظام بالمحافظة.

وأمر محافظ الشرقية إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم، التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم.

كما وجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة التنسيق مع القوات الأمنية، إلى وضع خطة لتأمين جميع الكنائس بدائرة المحافظة قبل وأثناء وبعد احتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وإتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة، لضمان سلامة المواطنين وتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات لتحقيق الإنضباط المروري ومواجهة المخالفين لمنع وقوع أي حوادث على الطرق وإتخاذ كافة الاحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيولة لحركة السيارات.

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وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وأماكن التجمعات الجماهيرية في مواقعهم طوال أيام أجازة عيد الميلاد المجيد وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافة المواطنين وإصلاح أي أعطال قد تطرأ.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة في محيط الكنائس وبجميع شوارع المدن والميادين العامة والحدائق والمتنزهات والإهتمام الكامل بنظافة البيئة والتنسيق مع شرطة المرافق لمنع أي اشغالات تحدث خلال فترة العيد وتشديد الرقابة لمنع التعديات على الرقعة الزراعية والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم وقوة أولا بأول وقبل تطورها.

كما شدد على مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة وجهاز شؤون البيئة بالمحافظة على تكثيف الحملات على الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأمر المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية وتجهيز غرف العمليات والطوارئ لاستقبال أي حالات أو حوادث طرق قد تطرأ خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.