شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا من أقباط الشرقية بمناسبة أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ‏ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ودفع ‏عجلة البناء والتنمية لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.‏‎ ‎

وبهذ المناسبة وفي إطار الاستعداد لإستقبال عيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوه الاقباط ‏فرحتهم باعيادهم تم توزيع طن لحوم على الاسر الاكثر احتياجا مقدمة من جمعية ‏الاورمان وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.‏

وقال محمد كمال الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم توزيع طن ‏لحوم على 500 اسره ضمن الاسر الاكثر احتياجا من الإخوة الأقباط وذلك بكنيسة ملاك ميخائيل بمركز كفر ‏صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع ‏جمعية الاورمان بالشرقية. فيما عبر الإخوة الأقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية ‏النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجا.‏