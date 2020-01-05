شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع طن لحوم على الأسر الأكثر احتياجا من أقباط الشرقية بمناسبة أعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن وحدة أبناء الوطن من مسلمين ومسيحيين ستظل صامدة وباقية لتساهم في الحفاظ على أمن وإستقرار البلاد ودفع عجلة البناء والتنمية لبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
وبهذ المناسبة وفي إطار الاستعداد لإستقبال عيد الميلاد المجيد ومشاركة الأخوه الاقباط فرحتهم باعيادهم تم توزيع طن لحوم على الاسر الاكثر احتياجا مقدمة من جمعية الاورمان وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي.
وقال محمد كمال الحجاجى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم توزيع طن لحوم على 500 اسره ضمن الاسر الاكثر احتياجا من الإخوة الأقباط وذلك بكنيسة ملاك ميخائيل بمركز كفر صقر وكنيسة مارمينا بمركز أولاد صقر بمناسبة عيد الميلاد المجيد بالتعاون مع جمعية الاورمان بالشرقية. فيما عبر الإخوة الأقباط عن فرحتهم وسعادتهم مقدمين الشكر للمحافظ ومديريه التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية النشطة والمساندة للفئات الأكثر احتياجا.
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