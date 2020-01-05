شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر في 10 أرقام».. ارتفاع عدد السيارات الملاكي من 2.8 مليون سيارة إلى 4.9 مليون سيارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمناسبة بداية عام 2020 أصدر المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة كبسولة معلوماتية حول أهم التطورات التي حدثت في مصر خلال العقد الماضي بالأرقام، وتضمنت مجموعة من الأرقام المحسوبة من البيانات الرسمية ، حيث ارتفع عدد سكان مصر بــ 22 مليون ليصل إلى 100 مليون نسمة، كما ارتفع عدد الأطفال أقل من 5 سنوات من 8 مليون طفل إلى 13 مليون طفل.

ارتفع عدد الحاصلين على مؤهل جامعي من 5.4 مليون إلى 8.4 مليون بنسبة زيادة 55% مع ارتفاع نسبة الإناث إلى جملة الجامعيين من 41% إلى 44%.

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ارتفع عدد السيارات الملاكي في مصر من 2.8 مليون سيارة إلى 4.9 مليون سيارة بنسبة زيادة 75%. ارتفع سعر صرف الدولار من 5.6 جنيه مصري إلى 16 جنيه مصري في بداية 2020 بنسبة زيادة 187%.

ارتفعت إيرادات هيئة قناة السويس من 5.4 مليار دولار إلى 5.7 مليار دولار. انخفض عدد السياح السنوي من 12.8 مليون سائح إلى 11.3 مليون سائح وانخفض العدد لأدنى مستوى عام 2016 ليصل إلى 5.4 مليون.

ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من 115.6 مليار كيلووات ساعة إلى 189.6 مليار كيلووات الساعة بنسبة زيادة 64%. وارتفعت قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر من 65,9% إلى 70%لتدخل مصر مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة لأول مرة.

وتراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي من المركز 81 بين 134 دولة إلى المركز 93 بين 141 دولة. وارتفع مؤشر البورصة المصرية من 6,272 إلى 13,962 بنسبة زيادة 122.6%، وكانت أدنى قيمة وصلها خلال العقد الماضي هي 3,587 وأعلى قيمة هي 18,363. واكد البيان ان كل البيانات تشير للتغير الحادث خلال الـ 10 سنوات السابقة لآخر سنة متاح عنها بيانات رسمية.