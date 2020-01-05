شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بإنقاذ فتاة عشرينية وإيداعها مركز استضافة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ان الفريق تلقي توجيها من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتوره نيفين القباج للتوجه وإنقاذ فتاة عشرينيه تدعى «سمر. ع .ع» تفترش الرصيف بمحطة النقل العام بحى إمبابة وقد إنفصل والديها وهربت من منزل والدها بمنطقة الخصوص والذى كان يجبرها على النزول فجراً كل يوم لبيع المناديل والتسول من المارة بالشارع ويتحصل منها على ما تتكسبه بصفة يومية كما أن زوجة والدها تعاملها معاملة سيئة وقد تركت تعليمها وهى مقيدة حالياً بالصف الثالث الثانوى منازل .

توجة الفريق لمكان تواجد الفتاة ونجح في إقناعها باستقبالها بإحدى دور الرعاية التابعة للوزارة لتستكمل تعليمها وحمايتها من استغلال والدها لها في التسول. قام الفريق بالتنسيق مع الادارة العامة لشئون المرأة بالوزارة لإستقبالها بمركز إستضافة وتوجية المرأة ليتم إعادة تأهيلها نفسياً وإجتماعياً وتعليمياً وإعادتها للمجتمع مرة أخرى وسوق العمل .

هذا ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى وبلاغات إنتهاكات دور الرعاية الاجتماعية والمشردين بلا مأوى وذلك على الخط الساخن ١٦٤٣٩ وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بالوزارة.