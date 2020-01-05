شكرا لقرائتكم خبر عن «المشاط» تبحث ترتيبات الهيكل الجديد لـ«التعاون» بعد فصلها عن «الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وخلال الاجتماعات، قام رؤساء قطاعات الوزارة بعرض الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية والمستقبلية، وأهم المقترحات والرؤي لتطوير العمل خلال الفترة المقبلة والتعاون والشراكة مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية.

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وتابعت الوزيرة، معدل تنفيذ المشروعات التنموية في إطار محفظة مصر في التعاون مع هذه المؤسسات، والاتفاقيات التي يتم العمل عليها حاليًا مع مؤسسات التمويل الدولية.

وبحثت الاجتماعات، ترتيبات الهيكل الجديد للوزارة بعد فصلها عن وزارة الاستثمار، وتفعيل عقد اللجان المشتركة مع مختلف الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية والأمريكتين، والتى تترأسها وزارة التعاون الدولى، بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادى بين مصر وهذه الدول.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية العمل الجماعى والتنسيق المتكامل بين كافة القطاعات ومؤسسات التمويل الدولية والوزارات المختلفة التي تنسق مع الوزارة لتوفير منح لمختلف مشروعاتهم وفق محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن أهمية أن يكون التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية قائم على شراكة استراتيجية بين مصر وهذه المؤسسات، ووفق المشروعات التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه رئيس مجلس الوزراء، وذلك في اطار العمل على تحقيق الاهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بمشروعات التعاون الدولى، وبما يساهم في تحسين حياة المواطنين، وخلق فرص العمل للشباب والمرأة، ويؤدى إلى تحقيق قصص نجاح وشراكة دولية لمصر في منظومة التعاون الدولى.