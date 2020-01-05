شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» تتلقى تقريرًا عن آخر ما تحقق بمشروع «مودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا من الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزير، عما تم تحقيقه في مراحل تنفيذ المشروع القومى لحماية كيان الأسرة المصرية (مودة)، وأهم الإنجازات التي تمت منذ إطلاقه بتوجيهات من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال المؤتمر السادس للشباب

وذكر التقرير أن المشروع يسعى إلى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الأسرة المصرية والشباب المقبل على الزواج ومدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة وتقديم الإرشاد الأسرى وفض المنازعات للتقليل من معدلات الطلاق، وذلك عن طريق توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج، أيضًا تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق ومراجعة التشريعات الداعمة لكيان الأسرة وحقوق الطرفين والأبناء، ووفقًا للتقرير فإن الفئات المستهدفة للمشروع هم طلاب الجامعات والمجندون ومكلفو الخدمة العامة.

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وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعى والتعليم العالي لتنفيذ البرنامج في الجامعات والمعاهد في فبراير 2019، كما تم إعداد دليل علمي للبرنامج وتم اعتماده من المجلس الأعلى للجامعات وتم تعميمه بدءًا من العام الدراسي 2019 / 2020.

وذكر التقرير أن من أهم الأنشطة التي تمت من خلال المشروع الاتصال المباشر وتنفيذ الدليل التدريبي مع 75 ألف طالب في 5 جامعات بمحافظات القاهرة وبورسعيد والإسكندرية، باعتبارها الأعلى في معدلات الطلاق، كما تم تنفيذ المشروع على 30 ألف مجند و2500 مكلفة خدمة عامة في 8 محافظات، كما ذكر التقرير أنه تم تخصيص برنامج إذاعى (دقيقة أسرية) على إذاعة القرآن الكريم، وإنتاج مسلسل إذاعى، خلال شهر رمضان الماضى، وتنفيذ مسرحية تستهدف 20 ألف مشاهد.

وأوضح التقرير أن مشروع مودة أطلق منصة مودة الرقمية كنموذج رقمى وتم إعداد المحتوى الرقمي للدليل التدريبي بالتعاون مع إحدى كبرى المنصات التعليمية ذات الخبر في التعليم عن بُعد، وتم من خلاله تنظيم سلسلة من المحاضرات في الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية، كما وفر المحتوى التعليمي أسلوبًا تفاعليًا مع المشاركين والرد على أسئلتهم رد عليها خبراء متخصصون وقد شارك في تقديم المحتوى 17 خبيرًا وشخصية عامة، هذا بالإضافة إلى إعداد دليل تدريبي لبناء قدرات أعضاء مكاتب تسوية النزاعات بوزارة العدل.

ومن المنتظر وفقًا لما ذكره التقرير أن عام 2020 سيشهد تدريب 200 ألف طالب عن طريق التواصل المباشر بالجامعات واستهداف نصف مليون شاب من خلال المنصة الإلكترونية لبرنامج مودة وتطوير المنصة بجزء خاص بالتقييم النفسي للمقبلين على الزواج، كما سيتم تدريب 100 ألف مجند و8000 من مكلفي الخدمة العامة، بالإضافة إلى استمرار تقديم الأعمال الفنية من مسرحيات وأنشطة توعوية.