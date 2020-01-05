شكرا لقرائتكم خبر عن لمنع الاتجار «غير المشروع».. «البيئة» تشنّ حملة على محال بيع الحيوانات الأليفة بالهرم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت وزارة البيئة حملة مكبرة على محال بيع الحيوانات الأليفة بالهرم، للتأكد من تنفيذ قانون البيئة والقوانين المنظمة لعمليات الاتجار في الكائنات البرية والاتفاقيات الدولية المعنية بمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات وحديقة الحيوان بالجيزة.

وتهدف الحملة إلى التعريف بالأنواع البرية المهددة بالانقراض ودورها في الحفاظ على التوازن البيئى، بالإضافة إلى القيمة البيولوحية لتلك الحيوانات التي لا تقدر بثمن، علاوة على التعريف بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته فيما يتعلق بعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية.

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وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 20 حيوانا بريا، تمثل عدد 8 تماسيح و5 سلاحف وعدد 2 فزان ذهبى، بالإضافة إلى 4 نسناس عبلنج ووعدد 1 عقاب امبراكور، وذلك بالمخالفة للقانون، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك المخالف والتحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تنظم العديد من الحملات المفاجئة للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية للحفاط على ثروات مصر الطبيعية وصون التنوع البيولوجي من خلال الاعتماد على أساليب غير تقليدية للوصول إلى المتاجرين بالحياة البرية وتطبيق قانون البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على استدامة الموارد والثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تقوم بتنفيذ خطة شاملة لحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي تعتمد على عدة محاور، أبرزها تتبع عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية بالمخالفة لقانون البيئة، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية التنوع البيولوجي لدى المواطنين من خلال القيام بحملات توعية مستمرة تستهدف كافة فئات المجتمع.