شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية» تجتمع بسفراء أجانب: نحذر من تداعيات أي تدخل عسكري تركي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الخارجية المصرية، اجتماعًا بمقرها في القاهرة، الأحد، لإحاطة عدد من السفراء الأوروبيين والسفير الأمريكي لدى القاهرة بالموقف المصري من تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، لاسيما الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وأكد السفير مُعتز زهران، مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة، على ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ، وبالأخص القرار «1970 لسنة 2011».

وتضمّن الاجتماع التأكيد على عمل مصر الدؤوب من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، ودعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لتلك التطورات المنذرة بالتصعيد الإقليمي والتداعيات السلبية.