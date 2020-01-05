شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: لا صحة لإلغاء نشرة التاسعة مساء في التليفزيون المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول في التليفزيون المصري، إنه لا صحة لما يتردد حول إلغاء نشرة التاسعة مساء في التليفزيون المصري، ولكن النشرة سوف تظهر في ثوب جديد ومختلف عن الشكل المعتاد والتقليدي.

وأضاف المصدر أن من سيقدمون النشرة هم أبناء التليفزيون ومنهم أميمة تمام، ونهى توفيق، ومصطفى ميزار، وإلهام نمر، وسحر ناجي، وأحمد عبدالصمد، وهم ما يقرب من 9 مذيعين من قطاع الأخبار، أي أنه لا صحة لما يتردد بأن من سيعمل في القناة الأولى بعد التطوير سيكون من خارج مبنى ماسبيرو.

وأشار المصدر إلى أنه ربما قد يكون اختلط على بعض العاملين أنه بسبب اسم برنامج وائل الإبراشي الذي يأتي تحت اسم «التاسعة»، ربما اعتقد البعض أنه سيتم توقف نشرة التاسعة، ولكن اسم البرنامج ليس له علاقة بنشرة التاسعة، فلا أحد يستطيع أن يلغي نشرة.

Advertisements

وأضاف المصدر أن التطوير سيشمل تطوير نشرة الأخبار من خلال زيادة عدد الوكالات الإعلامية التي تمد النشرة بأخبار، وزيادة عدد المراسلين والتقارير المصورة، مؤكدًا أن نشرة التاسعة سوف تشبه نشرات «CNN».

وأكد أن انطلاق التطوير في القناة الأولى سوف يكون خلال ثلاثة أسابيع، وأن برنامج التاسعة ستشارك فيه المذيعة ناردين فرج مع الإبراشي، وهي مذيعة كانت تقدم «ذا فويس»، وسوف تظهر يومي الخميس والجمعة فقط، وباقي الأيام من السبت إلى الاربعاء لوائل الابراشي، وكل العاملين في البرنامج من أبناء التليفزيون المصري، سواء مخرجين أو مصورين وفنيين، وحاليا يتم العمل على استوديو 10 وسوف يخرج التطوير من هذا الاستديو.

وأوضح المصدر أن تطوير القناة الأولى سيكون تغييرًا في المحتوى وستكون هناك برامج جديدة مختلفة عما هو موجود في الخريطة الحالية، كما ستكون هناك مسلسلات عرض أول، وسيتم تطوير برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يأتي من السابعة إلى العاشرة صباحا.

وأشار إلى أنه بناءً على توجيهات رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، فإن من يعمل في تطوير القناة الأولى هم أبناء التليفزيون المصري، حفاظًا منه على رواتب وأجور العاملين في المبنى، ودائما هو حريص على ألا يضار أحد من أبناء المبنى.