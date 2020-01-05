شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التعاون الدولي والمالية يتفقان على التنسيق أمام مؤسسات التمويل الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الأحد، اجتماعًا لبحث التنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة.

وناقش الوزيران التعاون فيما يخص رفع كفاءة أداء الدين العام، التي تعد إحدى القضايا الحيوية التي يتم التركيز عليها في الفترة المقبلة، بما يضمن الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي المنشود، ويتوافق مع أولويات خطة التنمية المستدامة، في ظل محفظة مصر لدى مؤسسات التمويل الدولية، وما تتضمنه من دعم لمشروعات تنموية حالية ومستقبلية، تهدف لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة، ودعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

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واتفق الوزيران على التنسيق بين الوزارتين أمام مؤسسات التمويل الدولية، خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك لعرض إنجازات الحكومة وأولويات برنامجها، الذي وافق عليه مجلس النواب وعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكي تظهر التقارير الدولية الصادرة عن هذه المؤسسات حقيقة الوضع الاقتصادي في مصر، مثل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، والتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، والتقرير الذي يصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وتقرير مؤسسة «فيتش».

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة الوزارة الحالية ستعتمد على التنسيق مع الوزارات للإسراع في معدل تنفيذ المشروعات الجارية التي تم توفير تمويلات ومنح لها من المؤسسات التمويل الدولية وتنفذها الوزارات المعنية بكل مشروع، مع التنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم المشروعات المستقبلية التي تمثل أولوية لبرنامج الحكومة المصرية واحتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع باقى الوزارات، مشيرة إلى حرص وزارة التعاون الدولى على التنسيق المستمر والتعاون الدائم مع وزارة المالية وباقى وزارات المجموعة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى.

وأكد الدكتور محمد معيط حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة التعاون الدولى في رفع كفاءة استراتيجية الدَّين العام بمصر، وفى التعاون مع المجموعة الاقتصادية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، وما تحقق من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف مساراتها.