شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق عاملين للمفتي لقتلهما مزارعًا بقنا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبوالمعارف عبدالشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير، أوراق عاملين إلى المفتي، لقتلهما مزارعًا بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، بقرية الحسينات في أبوتشت.

تعود أحداث القضية إلى 17 يوليو 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا، بمصرع عبدالناصر بدوي السمان، 47 عامًا، مزارع، إثر إصابته بطلقات نارية، بنجع قنبر التابعة لقرية الحسينات في أبوتشت، وتبين من تحريات المباحث أن مرتكبي الواقعة كل من «عمار.ف.ع»، و«عديل.ف.ع» أطلقا النيران على المجني عليه بسبب خلافات ثأرية بين عائلتي «أبوضيف» و«إسماعيل»، فتمت إحالة القضية التي حملت رقم 13699 لسنة 2018 جنايات أبوتشت، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2018 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.