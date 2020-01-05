شكرا لقرائتكم خبر عن «الخدمات البيطرية» تصدر شروط جديدة لترخيص الكلاب (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للخدمات البيطرية شروطًا جديدة لاستخراج رخصة الكلاب الأليفة، فيما تبحث زيادة أسعار رخص الكلاب الأليفة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطرية بالمحافظات.

وجاءت الشروط، أن يتقدم صاحب طلب الرخص للإدارة البيطرية الواقع في نطاقها الكلب موضحًا به عدد من الطلبات مثل:

1- بطاقة تسجيل الحيوان.

2- إجراءات التحصين ضد مرض السعار.

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3- الكشف على الكلب في الوحدة البيطرية قبل السير في إجراءات الترخيص.

4- دفع رسوم الترخيص.

5- منح الرخصة بعد استيفاء الطلب خلال 3 أيام على أقصي تقدير.

6- ضرورة تعليق الرخصة في رقبة الكلب.

7- أن تكون الرخصة مدون بها تاريخ الرخصة ومدة السريان وهي عام من تاريخ التقدم بطلب استخراج الرخصة على أن تجدد الرخصة سنويًا.