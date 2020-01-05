شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة جدة «جنة» لجلسة 8 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجّلت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، محاكمة صفاء عبدالفتاح عبداللطيف، المتهمة بتعذيب حفيدتها، جنة محمد سمير، 4 سنوات، حتى الموت، إلى جلسة 8 يناير الجاري، بناءً على طلب الدفاع للاطلاع على أوراق القضية، وتقرير مستشفى العباسية عن حالة المتهمة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية كل من المستشار فاروق محمد فخري، وأمير السيد أحمد، وممثل الادعاء من النيابة العامة محمد الشاوري، وأحمد الصياد.

وحضر مع المتهمة عبدالله الحوت، المحامي، وطلب من هيئة المحكمة التأجيل للاطلاع على أوراق القضية، حيث إنه يحضر معها لأول مرة، كما طالب بتمكينه من الاطلاع على تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالعباسية والخاص بحالة المتهمة، بينما طلب أشرف ياسين، محامى أسرة المجنى عليها «جنة»، أن يكون الأجل قصيرًا.