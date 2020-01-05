شكرا لقرائتكم خبر عن كسر ماسورة مياه بشارع الهرم ومحافظ الجيزة ومدير الأمن يتابعان أعمال الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن حدوث كسر مفاجئ بماسورة مياه قطر 600 ملم بشارع الهرم، مما استدعى إلى إجراء غلق جزئى بشارع الهرم بتقاطعه مع شارع خوفو في الاتجاه القادم من الجيزة إلى شارع الهرم خلال فترة الإصلاح. وتفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أعمال إصلاح الماسورة وقيادات المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، والإدارة العامة لمرور الجيزة. ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من إجراء أعمال الصيانة، وتكثيف المعدات والعمالة لسرعة تنفيذ الأعمال فى أسرع وقت ممكن، لأهمية شارع الهرم كمحور مرورى، موجها مدير مدير الطرق بإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من الأعمال.

ووجه المحافظ مسئولى الإدارة العامة للمرور بتكثيف الخدمات المرورية بمحيط الأعمال والشارع لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة، ونشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية للمواطنين بمناطق الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالالتزام بإرشادات اللجان المرورية لتفادي الزحام، وأكدت محافظة الجيزة أن الغلق سيكون بحارة مرورية واحدة، كما أن أعمال إصلاح الماسورة قد تؤثر فى ضغوطات المياه بعدد من المناطق دون إحداث أى قطع للمياه.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده أعمال الصيانة والإصلاح، ورافقه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، واللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأبدت محافظة الجيزة اعتذارها لمواطنيها عن أى إعاقات مرورية نتجت عن أعمال الغلق والإصلاح. وكانت محافظة الجيزة أعلنت منذ يومين عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع، ببدء أعمال نقل المرافق (غاز طبيعى) والمتعارضة مع مسار المشروع، مما يضطرها لإجراء غلق جزئى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاهين لمدة 3 أيام بدأت الجمعة وكان من المقرر أن تنتهى اليوم الأحد.