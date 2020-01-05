شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تناقش استعداد المديريات لامتحان يناير للصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور رضا حجازى ، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات بديوان عام الوزارة لبحث الاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوى ، وذكر نائب الوزير، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوى .

وأشار حجازى ، إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة ، مشددا على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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وحول الامتحانات الورقية، أكد الدكتور رضا حجازى، أنها ستكون اختيار من متعدد ماعدا مواد اللغات، مشيرًا إلى أن ما جاء بالنماذج الاسترشادية التي تم رفعها على موقع الوزارة ما هى إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عدد من المدارس الخاصة مازالت غير مجهزة تكنولوجيا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا على التابلت.