شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: برامج لحماية حيوانات الجيزة من الصقيع.. و3 أنواع الأكثر تأثرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن هناك فرق من أطباء بيطريين متخصصين تابعين لحديقة حيوان الجيزة وضعوا برنامجا غذائيا لكل حيوان على حدة لحمايته من الموجة الباردة وموجة" الصقيع " التى تعد العدو الأكبر للحيوانات، مضيفا أن كل حيوان بالحديقة له إجراءات خاصة للتدفئة، تعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية تساعده، مشيرا إلى أنه يجرى تقديم الفيتامينات والمضادات الحيوية لمواجهة أمراض الشتاء وتفاديا لنفوق الحيوانات.

وأضاف رئيس حدائق الحيوان، لـ ”الخليج 365” أن عائلة الشمبانزى يتأثر بالبرد بشكل كبير، وكذلك إنسان الغابة والزراف، لذلك نحرص على تقديم مشروبات ساخنة من شأنها المساعدة فى تدفئتها خلال موجة الصقيع وبرودة الجو، مشير الى أنه يجرى أيضا بناء مكان المبيت والفرش كأول الإجراءات التى يتم اتخاذها لمحاربة البرد، متابعا: "بيت الزراف يجرى بناؤه عكس اتجاه الرياح، ويجرى تزويده بقش الأرز لتوليد طاقة التدفئة، ويقدم لها الطعام داخل المبيت لضمان عدم خروجها فى البرد".

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وتابع رئيس حدائق الحيوان، أنه بعد تصميم المبيت للحيوان يأتى أهم عنصر فى الاحتياطات ضد البرد وهو تغذية الحيوان، ويكون لكل حيوان جدول غذائى معين يعطيه طاقة كافية وسعرات حرارية كبيرة تساعده فى تدفئته، مشير الى أنه يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية حيوانات الجيزة من التقلبات الجوية وموجة الصقيع .

وأشار رئيس حدائق الحيوان، إلى أن فرش قش الأرز فى مبيت الحيوانات، يزيد السعرات الحرارية والطاقة للغزال، منوها بأنه يجرى إعطاء الشمبانزى مشروبات ساخنة كل صباح مثل الشاى والشاى باللبن، موضحا أن الحيوانات الشبيهة بالإنسان يجب أن يقدم لها مشروبات ساخنة فى الصباح لتدفئتها، وهذا الحيوان غال وقيم جدا.

ولفت رئيس حدائق الحيوان، إلى فتح أبواب حديقة حيوان الجيزة أمام الجمهور للمواطنين الثلاثاء المقبل بسعر التذكرة العادية وهو 5 جنيهات بدلا من 65 جنيها بمناسبة أعياد الميلاد، لافتا إلى أن الثلاثاء معروف أنه يوم إجازة أسبوعية ويجرى تخصيصه أسبوعيا للزوار بسعر 65 جنيها للمجموعات فقط.