شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع : تراجع الثقة فى أردوغان والرأى العام التركى ضد إرسال الجنود إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت استطلاعات الرأى الأخيرة تراجع الدعم لرئيس العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ووفقاً لاستبيان شركة متروبول للإبحاث فإن نسبة المصوتين والداعمين لأردوغان قد تراجعت منذ عام 2016 حتى الآن من 67.6 فى المائة لتصبح 43.7 فى المائة.

جاء فى استطلاع رأى أجرته الشركة تحت إسم "نبض تركيا ديسمبر 2019" انخفضت نسبة الداعمين لأردوغان ولتولية الرئاسة لفترة جديدة من 48.4 فى المائة وفقاً لاستطلاع آخر شهر، لتصبح 43.7 فى المائة.

Advertisements

فيما ارتفعت نسبة غير الداعمين لاردوغان من 41.7 فى المائة إلى 42.2 فى المائة. يذكر أن نسبة الداعمين لأردوغان بعد محاولة إنقلاب 15 يوليو 2016 فى تركيا كانت 67.6 فى المائة لتنخفض إلى 43.7 فى المائة فى الاستبيان الأخير.

وفيما يتعلق بقرار مجلس النواب التركى بإرسال الجنود إلى ليبيا تطرق استبيان شركة متروبول لأراء المواطنين فى الشارع بعد قبول مجلس النواب التركى القرار بعدد أصوات 325 نائب ورفض 184 نائباً آخر بمجلس النواب التركى، كانت نسبة المؤيدين للقرار بنسبة 37.7 فى المائة فيما كانت نسبة المعارضين للقرار 49.7 فى المائة.