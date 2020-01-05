شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يجتمع بأسامة هيكل ويوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف بمصر بإطار منضبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن، وفى عرض كافة الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزير الدولة للإعلام أسامة هيكل.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل، من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام فى مصر.

كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف فى مصر فى إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذى طرأ على مجال الإعلام فى العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة فى المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم فى جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.