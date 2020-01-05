شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: يجب الانتباه لما يحاك من مؤامرات لقوى إقليمية للنيل من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

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وأكد القائد العام، أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطنى فى مواجهة كافة التهديدات والتحديات التى تهدد الأمن القومى المصرى على جميع الاتجاهات الاستراتيجية، وأشار إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار مستعدين للتضحية والعطاء لمواجهة دعاة الهدم والتخريب التى حرمتها كافة الكتب السماوية، وأنه يجب الانتباه إلى ما يحاك من مؤامرات لبعض القوى الإقليمية التى تهدف إلى النيل من مصر وقواتها المسلحة، وأعرب القائد العام عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثانى، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه أكد قداسة البابا تواضروس الثانى على وقوف جميع المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم فى مواجهة كافة العدائيات والتحديات التى تواجه الوطن وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود رجال القوات المسلحة المشاركين فى تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد بجميع المحافظات.