شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صفحات الجيش "الرسمية" على مواقع التواصل الاجتماعى والانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل الشائعات الكثيرة والتى تعتمد على نشر العديد من "التدوينات" على مواقع التواصل الاجتماعى والانترنت حول مهام القوات المسلحة، وكذلك محاولة نسب بعض التصريحات غير الصحيحة للقوات المسلحة أو المتحدث العسكرى، ينشر " الخليج 365" الصفحات الرسمية للقوات المسلحة والتى يجب الرجوع إليها للتحقق من أى معلومة متداولة على وسائل " التواصل الاجتماعى".

وتعتمد القوات المسلحة فى بياناتها الرسمية على جهات محددة ورسمية، هى إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وكذلك البيانات الصادرة عن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، والتى ينشر كافة البيانات الرسمية على صفحات المتحدث العسكرى على " فيس بوك وتويتر"، وكذلك الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وقناة اليوتيوب الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع.

ويعتمد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة على الصفحة الرسمية على " فيس بوك"، والتى يتخطى عدد متابعيها 7 مليون متابع، وحيث يجرى نشر البيانات الرسمية مصحوبة بالصور والفيديوهات الرسمية، والصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى هى

https://www.facebook.com/EgyArmySpox/



الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى للقوات المسلحة على الفيس بوك

كما ينشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، البيانات الرسمية على صفحة " تويتر" والتى تتميز بالعلامة الزرقاء لتوثيقها والتى يتخطى عدد متابعيها 2 مليون متابع ، وهى

https://twitter.com/egyarmyspox?lang=ar



صفحة المتحدث العسكرى على تويتر

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وللقوات المسلحة المصرية موقع رسمى باسم موقع وزارة الدفاع، وفيه عديد من الأقسام الخاصة بالجانب الخبرى والإعلامى وكذلك جانب الخدمات الخاصة بالعسكريين والمدنيين، ويمكن الدخول عليه من اللينك التالى

https://www.mod.gov.eg/ModWebSite/



موقع وزارة الدفاع

كما تنشر وزارة الدفاع المصرية كافة الفيديوهات على موقع الوزارة على " يوتيوب"، وهى القناة الوحيدة لنشر كافة فيديوهات والأفلام الوثائقية والتسجيلية والتى تنتجها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ويمكن الدخول عليها من اللينك التالى

https://www.youtube.com/channel/UC5AvwPA0ewLnAcNvCF8ZEhg



قناة القوات المسلحة على يوتيوب

كما يمكن متابعة كافة الأخبار الصادرة عن القوات المسلحة والموثقة، عبر موقع الخليج 365، والذى ينشر كافة بيانات القوات المسلحة والمتحدث العسكرى، بكافة التفاصيل والصور والمواد الفيلمية، بالإضافة للتصريحات الرسمية التى تنشر فى كافة الأحداث التى تستدع اضافات خارج اطار البيانات الرسمية.

ويمكن متابعة اللينك التالى باليوم السابع لمعرفة كافة الأخبار أولا بأول

https://www.youm7.com/Home/Search?allwords=%D8%B2%D9%83%D9%89+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%89