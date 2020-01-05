شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الطائرات الإيطالية تتأهب للحرب فى ليبيا ضد أردوغان وإعلان الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "سردينيا" الإيطالية، إن مصادر برلمانية أكدت أن جميع القواعد الجوية الإيطالية تتأهب للحرب فى ليبيا ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وأضافت الصحيفة، أن الحرب فى ليبيا أصبحت أكثر إثارة للقلق بعد الضربة الجوية الأمريكية فى بغداد والتى أودت بحياة القائد العسكرى الإيرانى الجنرال قاسم سليمانى، لدرجة أن وزير الدفاع لورينزو جيرينى بالتنسيق مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى رفع مستوى الأمن فى الوحدات الإيطالية فى الشرق الأوسط.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه فى المقام الأول تم إعلان الطوارئ فى قاعدة Decimomannu الجوية العسكرى والتى تلعب دورا رئيسيا فى تدريب قوات الناتو ولديها قدرة لوجيستية كبيرة، قادرا على استضافة أكثر من 100 طائرة فى وقت واحد، بما فى ذلك البضائع والمقاتلات والمروحيات، وهى واحدة من أكبر القواعد فى إيطاليا، وفى عام 1970 تم إدراتها تجريبيا.

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وأضافت الصحيفة، أن إيطاليا تستعد من الجنوب بشكل خاص، وتطلق المقاتلون من الذين يقومون بمهمة اعتراض الطائرة التى تدخل المجال الجوى لإيطاليا دون تصريح.

ومن الناحية الرسمية ، تتعلق حالة التأهب الأمنى بتصعيد الحرب فى ليبيا، لاسيما مع تطورات الأسابيع الأخيرة ،بعد اتفاق حكومة فايز السراج بالتحالف مع تركيا للوقوف أمام الجيش الليبى.

وقُتِل كل من سليمانى وأبو مهدى المهندس، نائب رئيس هيئة مليشيا الحشد الشعبى فى ضربة صاروخية أمريكية استهدفت سيارتين كانتا تقلاهما قرب مطار بغداد الدولي. واعتبرت الإدارة الأمريكية أن استهداف الجنرال الإيرانى كان عملا "دفاعيا"، فيما هدّدت إيران، فى المقابل بـ"انتقام شديد" من المسئولين عن العملية العسكرية، وسط دعوات من المجتمع الدولى لضبط النفس وتجنب التصعيد.