شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى جميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الجمهورية، مؤكدة أن المنظومة الجديدة تغطى جميع أفراد الأسرة كما توفر الرعاية الصحية لغير القادرين، حيث تشمل المرحلة الأولى محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، فيما تضم المرحلة الثانية مطروح والبحر الأحمر وقنا وشمال سيناء، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية والبحيرة ودمياط وسوهاج وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة بنى سويف واسيوط والمنيا والوادى الجديد والفيوم، والمرحلة الخامسة الدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والمرحلة السادسة فى القاهرة والجبزة والقليوبية .

وكان الدكتور محسن جورج المستشار الفنى لهيئة التأمين الصحى الشامل والمتحدث باسم الهيئة، كشف أن منظومة التأمين الصحى الشامل تحمى غير القادرين من مخاطر المرض فتوفر لهم تغطية صحية كاملة دون تحمل أى أعباء مالية سواء بالكشف والعلاج.

وقال الدكتور محسن جورج فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن غير القادرين تتحمل عنهم الدولة اشتراكاتهم ومساهماتهم مدى الحياة بحيث يحصل على الخدمة الطبية فى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية مجانا طالما اسمه وبياناته مدرجة فى قوائم غير القادرين، مؤكدا أن هذه القوائم سيتم مراجعتها بشكل دورى ضمانا للشفافية ووصول الدعم الصحى للمستحق.

وأضاف الدكتور محسن جورج: هناك 6 فئات سيدرجون ضمن قوائم غير القادرين وستتحمل الدولة عنهم الاشتراكات والمساهمات وتابع الفئة الأولى تتمثل فى المواطنين المسجلين فى وزارة التضامن الذين يحصلون على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة، وتابع: ستسدد عنهم الدولة الاشتراكات والمساهمات.

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وتابع الدكتور محسن جورج: كذلك المتعطلين عن العمل بمعنى الذين لا يمارسون العمل مطلقا وليس لديهم عمل يعتمدون علية وهذه الفئة تشمل العاجزين عن الكسب وليس لديهم عائل ومصدر للدخل، مشيرا إلى أن الفئة الثالثة تشمل قاطنى دور الرعاية الاسرية والاجتماعية مثل الأيتام والملاجئ، وكذلك دور المسنين ونزلاء مستشفيات الصحة النفسية والسجون.

وأوضح الدكتور المتحدث باسم هيئة التأمين الصحى الشامل أن وزارة التضامن تمتلك بيانات العديد من هذه الفئات وبالتالى ستمد وزارة المالية ببياناتهم وستقوم الوزارة بتحمل كل التكاليف المتمثلة فى الاشتراكات أو المساهمات وتابع: هناك فئة رابعة وهى التى يمكن أن تتعرض لمخاطر صحية نتيجة الكوارث الطبيعية أو الأزمات.

واستكمل الدكتور محسن جورج: الفئة الخامسة التى لا تفى دخولها الشهرية باحتياجاتها الأساسية وبالتالى ستدرج فى القوائم المتعلقة بغير القادرين أما الفئة السادسة فتتمثل فى المعاقين ستتحمل عنهم الدولة كافة مصاريف الاشتراكات والمساهمات.

وأردف الدكتور محسن جورج، أن قيمة الاشتراك فى التأمين الصحي، 5% من الدخل الشهرى للمواطن، بواقع 1% على العامل و4% على صاحب العمل وأضاف أن الفئات التى تم تحصيل الاشتراك منها هم 3 فئات، العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص.

يشار إلى أنه يمكن التسجيل ضمن قوائم غير القادرين الذين ستتحمل عنهم الدولة قيمة الاشتراكات والمساهمات ليتمتعوا بالتغطية الصحية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل من خلال الموقع الإلكترونى لهيئة التأمين الصحى وطباعة الاستمارة الذكية وارفاقها بالمستندات التى تفيد بأن الشخص غير قادر ولا يستطيع علاج نفسه فى حالة المرض وبالتالى سيتم إعفاءه من الاشتراكات وفقا للقانون وتابع: أن الدولة توفر خدمات طبية موحدة للجميع سواء القادرين أو غير القادرين.