شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يتابع الملامح الرئيسية لخطة العام المالى 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط لعرض الملامح الرئيسية لخطة العام المالى 2020/2021، وكانت وزارة المالية قد أصدرت قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020/ 2021، التي يجب أن تُراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضمانًا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.

أوضحت وزارة المالية، أن البيان المالي التمهيدي سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالى 2020/ 2021، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.

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وأكدت أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التى يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية