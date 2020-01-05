أخبار مصر | اليوم.. 'شكاوى الأعلى للإعلام' تحقق في نشر شائعات تثير البلبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'شكاوى الأعلى للإعلام' تحقق في نشر شائعات تثير البلبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد اليوم لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي عضو المجلس، اجتماعًا اليوم؛ للتحقيق في شكوى ضد موقع "القرار العربي"، لاتهامه نشر شائعات تثير البلبلة داخل المؤسسات الصحفية القومية، بشأن تخصيص وزارة المالية لمبالغ كحوافز للمؤسسات دون أصل من واقع وحقيقة، بحسب الشكوى.

كما تناقش اللجنة، شكوى ضد بوابة الجريمة؛ لقيامها بنشر معلومات مغلوطة بشأن ميراث أحد الأسر لصالح الخصوم، وشكوى ثالثة ضد فرع شركة أجنبية بمصر تسمى "هوا ليمتد"، ضد موقع myegy؛ لمخالفته قانون الملكية الفكرية، وبث مصنف مملوك حصريًا للشركة.